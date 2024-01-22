Наєв привітав військовослужбовців з Днем Соборності [ Редагувати ]
Командувач Обʼєднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до військовослужбовців та привітав їх з Днем Соборності.
Шановні військовослужбовці! Побратими та посестри! Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Як і понад 100 років тому, ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю й гордістю українців.
"Соборність є ключовим аспектом усвідомлення українцями того, що вони мають спільну територію, ідентичність, мову, культуру, історію та традиції", - сказав він.
Соборність України – це єдність усіх українців заради найголовніших ідей нашого майбутнього, це неподільність і недоторканість наших земель від Донецька до Львова, від Чернігова до Севастополя.
"Сьогодні Україна відстоює свою незалежність й територіальну цілісність. Саме тому соборність є і залишається в пріоритеті найголовніших національних завдань усього українського народу. Саме тому Соборність є метою Перемоги. Ми віримо у нашу Перемогу! Ми віримо у наше спільне майбутнє! Слава Україні! Разом переможемо", - підсумував Наєв.
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