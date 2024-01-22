Українці отримали небезпечні листи з закликом до "евакуації" (фото) [ Редагувати ]
У понеділок, 22 січня, українці почали отримувати фейкові повідомлення про нібито евакуацію населення через "удар" по Хмельницькій АЕС. Про це повідомляє ДСНС України та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Повідомляється, що нібито Державна служба України з надзвичайних ситуацій надсилає посилання на завантаження електронного плану евакуації мешканців через те, що 1 блок Хмельницької АЕС уражений ворожим авіаударом.
Листи з таким текстом надходять на електронні пошти українців.
У ДСНС офіційно повідомили, що це робота кібершахраїв.
Служба не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно. Людей закликали довіряти тільки перевіреним джерелам і пам'ятати, що вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах.
Раніше у кіберполіції дали поради, що робити, якщо ви втратили гаджет.
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