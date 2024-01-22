Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про призначення уповноваженого уряду Польщі з питань відновлення України. Про це Туск розповів під час візиту до Києва, пише Onet.

За його словами, уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде призначено депутата Сейму Павела Коваля. Він очолює комітет у закордонних справах.

До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з росією, а й у процесі відбудови.

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