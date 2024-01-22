Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що двостороння угода про безпекові гарантії між Україною і Польщею буде дуже амбітною. Польща, у свою чергу, приєдналась до декларації "Групи семи" стосовно гарантій безпеки для України. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск після переговорів з президентом Зеленським у Києві 22 січня.

Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом. Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі.

У свою чергу Зеленський подякував йому за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії між нашими державами.

Впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо.

Раніше ми писали про те, що Туск призначить уповноваженого з відновлення України.