У Київській області поліціянти 21 січня почали нове кримінальне провадження. Воно стосується жорстокої поведінки із тваринами.

Це сталося у Броварському районі Київської області. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.

У Поліції Київщини розповіли, що до правоохоронців звернулися громадяни та повідомили про те, що в одному із притулків в області в неналежних умовах утримують тварин.

Поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили публікацію про можливе знущання з тварин в тому ж притулку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для документування події.

Як відомо, притулком завідує Яна Майборода. У соцмережі зʼявився пост з місця подій.

Мене попросили проїхатись з ревізією в притулок ГО "Допомога і захист", який оформлено по документах на іншу особу, а фактично ним займається Яна Майборода і цьому є підтвердження. Я заблокований на їх сторінці, тому відмітка може не спрацювати, шукайте вручну. @dog_help_ukraine_original

"Отже, що я побачив: всередині холодно так, як і на вулиці, деякі собаки на короткому ціпку, у частини тварин немає даху над головою, більша частина тварин нестерилізовані, документів на них нам не надали, годують кістками (від цього собаки помирають) і дохлою худобою. Я бачив двох недоїдених кіз. Які просто лежали, не розділані, не оброблені і невідомо від чого померли. Корма, які надають їм волонтери, зникають у невідомому напрямку. Хаскі, народивши ввечері, лежить з малими цуценятами просто на бетоні, на морозі. Продовжувати цей список можна нескінченно. Більшість цих пунктів попадають під "жорстоке поводження з тваринами", - йдеться у повідомлені.

Чоловік просить долучитися до боротьби з цією катівнею.

Потрібно притягти Яну до відповідальності. Я маю беззаперечні докази її випадку зоофілії. Також займається чорним розведенням тварин. Потрібно врятувати тих бідних, хто залишився. Ми забрали хаскі з цуценятами, ротвейлера, яка ось-ось народить (доречі без кесареве вона померла б, через те, що звели з крупним кобелем), і одну хвору дворняжку. Інших, на жаль, нема куди. Бо займаюся котами та маю притулок для котиків.

"Тож прошу всі зоозахисні організації долучитися. Безкоштовну стерилізацію всім я організую. Тварин там дуже багато

Дякую за допомогу. Також просимо підтримати наш притулок, бо зараз важко. Реквізити можна скопіювати за посиланням в шапці профілю", - йдеться у повідомлені.

Раніше ми писали про те, що на Київщині рятувальники звільнили косулю, яка застрягла у паркані.