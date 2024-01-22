Офіс президента України Володимира Зеленського сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо гарантій безпеки з Польщею.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Сподіваємося на якнайшвидший початок переговорів з Польщею щодо укладення двостороннього безпекового договору за прикладом Великобританії.

За його словами, це ознаменує новий етап у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею.

Разом зробимо Європу безпечнішою, а Україну та Польщу - сильнішими разом.

Раніше ми писали про те, що Туск призначить уповноваженого з відновлення України.