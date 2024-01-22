Окупанти обстріляли центр Херсона, є поранений [ Редагувати ]
У понеділок, 22 січня, російські війська обстріляли центральну частину міста Херсон. Внаслідок атаки постраждав чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської місцевої адміністрації Роман Мрочко в своєму Telegram-акаунті.
По медичну допомогу звернувся 43-річний чоловік. Він отримав легкі травми близько 15:00 під час обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ.
За словами начальника МВА, на момент російської атаки чоловік перебував у квартирі. Йому призначене амбулаторне лікування.
Сьогодні армія рф з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляла житлові квартали у середмісті та Дніпровському районі Херсона.
Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
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