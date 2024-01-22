23 січня 2024 року запрацював TL HUB - сервіс, розроблений спеціально для зручної співпраці між приватними підприємцями. Користувачі платформи налагоджують бізнес-зв’язки, контактують з підрядниками та вибирають різні форми взаємодії за найвигіднішими умовами. Сервіс надає доступ до актуальних пропозицій та цін, полегшує аналітику та допомагає вибрати надійного підрядника.

Що дає TL HUB

Унікальний майданчик надає змогу швидко встановлювати нові бізнес-контакти, розміщувати свої пропозиції. Тут немає посередників, тож все абсолютно прозоро. TL HUB - це інноваційний підхід до ведення сучасного бізнесу!

Сервіс має кілька особливостей:

контакти представників бізнесу, що розміщуються на платформі, обов’язково проходять перевірку за допомогою YouControl;

рейтинг компаній формується чесно, з урахуванням реальних оцінок користувачів, купити його неможливо;

пропозиції публікуються анонімно, тож зробити вибір можна лише на основі опису товару чи послуги, його ціни.

Дізнатися назву та контакти компанії, що виставила пропозицію, можна лише за умови, що її представники прийняли запит співпраці. Це справедливий підхід, адже на вибір користувача не впливає назва бренду, а між представниками бізнесу формується здорова конкуренція.

Засновник TL HUB Поставний Артем коментує це так:

"Ми розуміємо, як багато при виборі партнера означає назва та репутація компанії, але свідомо пішли на такий крок. Це дає можливість нівелювати суттєві бар’єри користувачів, мотивує підтримувати ціни актуальними та, головне, ринковими. Насамперед ми дбаємо про те, щоб наш сервіс відкривав перед користувачами нові можливості, а не спричиняв незручні ситуації".

TL HUB: кому підійде

Користуватися платформою з вигодою для себе можуть ФОП та товариства з обмеженою відповідальністю, що мають бізнес у будівельній та транспортній галузі, сфері послуг, сільському господарстві, нафтогазовій промисловості та в багатьох інших напрямках. Тут не відбувається жодних продажів чи укладання угод: TL HUB - це лише інформаційний ресурс, що допомагає відшукати надійного партнера та обмінятись контактами.

Можливості TL HUB

Для своїх користувачів сервіс надає низку можливостей:

моніторити ринок загалом та різні його сегменти, що цікавлять найбільше;

швидко знаходити надійних підрядників;

формувати зручну систему логістики по всій Україні.

Під час підключення до платформи можна вибрати зручний пакет:

"VIP";

"Бізнес";

"Старт".

Різниця між ними - у кількості користувачів у профілі однієї компанії та кількості оголошень. Є також програма лояльності, що допомагає зекономити:

15% - за оформлення пакета послуг на 6 місяців;

25% - під час підключення річної підписки.

TL HUB: як зареєструватися

Щоб почати користуватися всіма перевагами сервісу, потрібно пройти нескладну процедуру реєстрацію. Для цього треба ввести ІПН або код ЄДРПОУ, тож зареєструватися зможуть лише компанії, які реально існують. Сервіс автоматично перевіряє дані в базі YouControl.

Після цього всі інші дані користувача заповнюються автоматично. Сервіс доступний на смартфоні, ПК чи планшеті, також передбачається запуск застосунків для Android та iOS.

В чому переваги TL HUB

Під час пошуку бізнес-партнерів підприємці не можуть попередньо оцінити компанію, а вартість на багатьох сайтах не відповідає дійсності. З використанням TL HUB це перестає бути проблемою, адже пропозицію неможливо розмістити без зазначення ціни, а інформація про компанію оновлюється у режимі реального часу.

Основна перевага TL HUB - його функціональність:

зазначається номенклатура УКТЗЕД та КВЕД;

можна відфільтрувати послуги/товари за потрібними показниками;

доступна публікація новин;

є доступ до аналітичних даних за місяць чи рік.

TL HUB - зручний сервіс, що оптимізує спілкування між постачальниками товарів чи послуг та їхніми потенційними клієнтами. Приєднуйтесь!