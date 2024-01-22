Війна - справжній виклик для всіх сфер життя і освіта не є виключенням. Зараз кожному з нас доводиться пристосовуватися, тому що ми регулярно стикаємося з викликами, до яких не були готові. Тяжкі часи переживають не тільки звичайні люди, економіка країні, бізнес-сектор - всі мобілізують свої ресурси і навчаються жити по-новому. Тому зараз 79% роботодавців корпоративного сектора впевнені, що майбутнім спеціалістам, а нині студентам ВНЗ важлива більш прикладна навчальна програма.

Опитування проводилось представниками банку "Південний" разом з компанією Gradus Research. Відповідно отриманим даним представники корпоративної сфери основними шляхами допомоги студентам вважають:

70% - програми стажувань;

67% - грантові фонди;

60% - спільні проєкти з провідними університетами світу;

58% - проведення лекцій фахівцями.

Меморандум "Південного" і КНУ

Отримані результати стали основою для створення Меморандуму про співпрацю. Його уклав банк "Південний" на bank.com.ua і КНУ ім. Шевченка.

Програма складається з декількох важливих кроків. По-перше, провідні фахівці банку "Південний", власники якого - Юрій Родін і Марк Беккер, проведуть цикл практичних лекцій по тих предметах, за якими навчаються студенти. Вони будуть присвячені управлінню фінансами, ризик-менеджменту, кібербезпеці, бізнес-аналітиці, управлінню даними тощо. Це лише частина тем, які розглядатимуться в навчальному році.

Другий крок - на рішення від банку Південний буде запущений академічний хаб, який розташовуватиметься на базі Економічного факультету. На його території фахівці зможуть проводити тренінги і ділитися своїми практичними кейсами, які допоможуть студентам ефективніше застосовувати знання в подальшій роботі. Хаб буде являти собою сучасно обладнаний простір, який дозволить навчатися і відпочивати навіть під час блекаутів. Окрема увага буде приділена досвіду роботи спеціалістів фінансового сектору у військовий період.

Довідка про "Південний"

Бенефіціари банку "Південний", Юрій Родін разом з Марком Беккером, заснували його в 1993 році. На сьогодні він є одним з лідерів української фінансової сфери. Компанія займає третє місце серед банківських структур країни з приватним капіталом відповідно до розміру активів. До того ж п’ять років поспіль вона є системно важливим банком і входить до рейтингу кращих роботодавців України.

Протягом 30 років банк є надійним партнером для приватних і корпоративних клієнтів. До команди "Південного" входить понад 1700 фахівців, які працюють у всіх куточках країни. Представництва банку відкриті у 18 областях, а кількість відділень досягла 49.