Освіта під час війни: меморандум "Південного" і КНУ ім. Шевченка [ Редагувати ]
Війна - справжній виклик для всіх сфер життя і освіта не є виключенням. Зараз кожному з нас доводиться пристосовуватися, тому що ми регулярно стикаємося з викликами, до яких не були готові. Тяжкі часи переживають не тільки звичайні люди, економіка країні, бізнес-сектор - всі мобілізують свої ресурси і навчаються жити по-новому. Тому зараз 79% роботодавців корпоративного сектора впевнені, що майбутнім спеціалістам, а нині студентам ВНЗ важлива більш прикладна навчальна програма.
Опитування проводилось представниками банку "Південний" разом з компанією Gradus Research. Відповідно отриманим даним представники корпоративної сфери основними шляхами допомоги студентам вважають:
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70% - програми стажувань;
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67% - грантові фонди;
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60% - спільні проєкти з провідними університетами світу;
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58% - проведення лекцій фахівцями.
Меморандум "Південного" і КНУ
Отримані результати стали основою для створення Меморандуму про співпрацю. Його уклав банк "Південний" на bank.com.ua і КНУ ім. Шевченка.
Програма складається з декількох важливих кроків. По-перше, провідні фахівці банку "Південний", власники якого - Юрій Родін і Марк Беккер, проведуть цикл практичних лекцій по тих предметах, за якими навчаються студенти. Вони будуть присвячені управлінню фінансами, ризик-менеджменту, кібербезпеці, бізнес-аналітиці, управлінню даними тощо. Це лише частина тем, які розглядатимуться в навчальному році.
Другий крок - на рішення від банку Південний буде запущений академічний хаб, який розташовуватиметься на базі Економічного факультету. На його території фахівці зможуть проводити тренінги і ділитися своїми практичними кейсами, які допоможуть студентам ефективніше застосовувати знання в подальшій роботі. Хаб буде являти собою сучасно обладнаний простір, який дозволить навчатися і відпочивати навіть під час блекаутів. Окрема увага буде приділена досвіду роботи спеціалістів фінансового сектору у військовий період.
Довідка про "Південний"
Бенефіціари банку "Південний", Юрій Родін разом з Марком Беккером, заснували його в 1993 році. На сьогодні він є одним з лідерів української фінансової сфери. Компанія займає третє місце серед банківських структур країни з приватним капіталом відповідно до розміру активів. До того ж п’ять років поспіль вона є системно важливим банком і входить до рейтингу кращих роботодавців України.
Протягом 30 років банк є надійним партнером для приватних і корпоративних клієнтів. До команди "Південного" входить понад 1700 фахівців, які працюють у всіх куточках країни. Представництва банку відкриті у 18 областях, а кількість відділень досягла 49.
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