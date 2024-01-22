У понеділок, 22 січня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що російська армія вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер". Про це він написав у Facebook.

1 загиблий і 2 поранених - така уточнена інформація щодо удару по Краматорську.

За словами очільника області, поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.

Також Філашкін повідомив, що росіяни випустили по місту осколково-фугасну ракету "Іскандер". Було пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства та 3 об'єкти соціальної інфраструктури.

Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.