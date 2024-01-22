Окупанти вдарили "Іскандером" по Краматорську: кількість поранених зросла [ Редагувати ]
У понеділок, 22 січня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що російська армія вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер". Про це він написав у Facebook.
1 загиблий і 2 поранених - така уточнена інформація щодо удару по Краматорську.
За словами очільника області, поранені отримали необхідну медичну допомогу і не потребують стаціонарного лікування.
Також Філашкін повідомив, що росіяни випустили по місту осколково-фугасну ракету "Іскандер". Було пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства та 3 об'єкти соціальної інфраструктури.
Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
по темі
Окупанти рф обстріляли одну з українських теплоелектростанцій
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОДА Орлов Володимир розповів деталі ранкової атаки на область
Кількість поранених після ракетного удару по Новомосковську на Дніпропетровщині зросла
У суботу ввечері, 6 січня, російські війська здійснили атаку на Миколаївську область за допомогою дронів-камікадзе
російські військові атакували два населених пункти у Харківській області