ППО збила ворожу ракету в Миколаївській області: почалася пожежа [ Редагувати ]
Українська система протиповітряної оборони в Миколаївській області здійснила успішне знищення ворожої ракети, яку запустила російська армія з винищувача Су-34. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російським винищувачем Су-34 було випущено керовану авіаційну ракету Х-59.
Зазначається, що силами протиповітряної оборони ракету знищено в Миколаївській області.
Унаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, яка не експлуатується.
Також військові уточнили, що вогонь оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС. Інформації про постраждалих не надходило.
Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
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