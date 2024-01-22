На Куп'янському напрямку склад російської армії залишається майже незмінним, і на даний момент там розміщено до 45 тисяч окупантів. Цю інформацію надав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо під час телемарафону.

На Куп'янському напрямку склад росіян не зазнав змін. 200 тисяч - це їх угрупування у смузі відповідальності "Хортиця".

За його словами, станом на сьогодні, на Куп'янському напрямку орієнтовно сконцентровано 44 тисячі окупантів.

Їхня кількість в принципі не змінюється, ми все це відслідковуємо. Єдине - вони зараз активізувалися більше.

Раніше ми писали про те, що у ЗСУ зробили заяву щодо обстрілу Донецька.