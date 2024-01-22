Як Україна отримає нові дрони: посол Британії розкрив деталі [ Редагувати ]
Британський посол у Києві Мартін Гарріс заявив, що дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн.
Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".
Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз - дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн - як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів - і тут, в Україні, і у наших країнах.
Він також ствердно відповів на питання щодо того, чи вироблятимуть дрони в Україні та у Великій Британії. Однак Гарріс не уточнив, про яку саме кількість дронів іде мова.
Посол зауважив, що процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.
Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК.
Раніше ми писали про те, що великий клієнт з України замовив партію китайських дронів-камікадзе XHZ-50.
по темі
Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо назвав кількість росіян на Куп'янському напрямку
У понеділок, 22 січня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що російська армія вдарила по Краматорську в Донецькій області ракетою "Іскандер"
У понеділок, 22 січня, російські війська обстріляли центральну частину міста Херсон
Офіс президента України Володимира Зеленського сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо гарантій безпеки з Польщею
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що двостороння угода про безпекові гарантії між Україною і Польщею буде дуже амбітною