Британський посол у Києві Мартін Гарріс заявив, що дрони для України, на які Британія виділила 200 млн фунтів, будуть вироблятися на території обох країн.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Дрони мають виготовлятися у співпраці ВПК наших двох країн. Це перевага України зараз - дуже великий досвід використання дронів. Тому є велика зацікавленість і з боку Великої Британії, і з боку інших країн - як ми можемо співпрацювати з вами у виробництві дронів - і тут, в Україні, і у наших країнах.

Він також ствердно відповів на питання щодо того, чи вироблятимуть дрони в Україні та у Великій Британії. Однак Гарріс не уточнив, про яку саме кількість дронів іде мова.

Посол зауважив, що процес виробництва тільки починається, і до того ж є різні класи дронів.

Але я думаю, що це буде один із найперспективніших елементів нашої співпраці в царині ВПК.

Раніше ми писали про те, що великий клієнт з України замовив партію китайських дронів-камікадзе XHZ-50.