У понеділок, 22 січня, проєкт закону про множинне громадянство, запропонований президентом Володимиром Зеленським, був зареєстрований у парламенті України. Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради України.

Зазначається, що проєкт закону має назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".

Президент визначив його як невідкладний.

Множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Раніше ми писали про те, що в посольстві заявили, що тимчасовий захист для українців у Польщі поки не продовжили.