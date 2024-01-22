В Раді зареєстрували законопроект Зеленського про множинне громадянство [ Редагувати ]
У понеділок, 22 січня, проєкт закону про множинне громадянство, запропонований президентом Володимиром Зеленським, був зареєстрований у парламенті України. Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради України.
Зазначається, що проєкт закону має назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".
Президент визначив його як невідкладний.
Множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.
В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.
Раніше ми писали про те, що в посольстві заявили, що тимчасовий захист для українців у Польщі поки не продовжили.
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