У понеділок, 22 січня, у Печерському суді Києва починається судове засідання у справі Романа Гринкевича. Кореспондентка "Інтеру" Ніна Коломієць перебуває у залі суду. Всі деталі будуть зранку 23 січня в сюжеті.

Що відомо на цей час:

Засідання вже почалось.

Підозрюваного, якого сьогодні зранку затримали в Одесі, доправили до зали суду у столиці.

На засідання прибув адвокат Романа.

Адвокат заявив клопотання про перенесення розгляд справи до іншого, апеляційного суду м. Києва. Сторона обвинувачення назвала такі дії затягуванням процесу. Суддя пішла до нарадчої кімнати.

Додамо, що Гринкевич сидить на суді в кросах від LV за €870 (35 тис грн). Після суду віддасть їх в якості застави?

Позиція обвинувачення:

Раніше ми писали про те, що сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали. Це сталося в Одесі. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін під час брифінгу.