Країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, зазнають напруження через недостатню військову допомогу Україні. Це може призвести до розколу блоку, оскільки війна в Україні вступає у вирішальну фазу.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників надати більше зброї та фінансування, застерігаючи, що це допоможе російському президенту володимиру путіну та поставить під загрозу безпеку Заходу.

Суперечки відбуваються в незручний момент для України, оскільки зростає занепокоєння, що підтримка Києва залишається під питанням, оскільки понад 100 мільярдів доларів США та ЄС затримуються через політичну боротьбу. Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон обговорять це питання в понеділок увечері в Берліні, - пишуть автори.

Німеччина наполягає на тому, щоб Європейська комісія склала огляд військової та фінансової допомоги Україні від держав-членів.

Переговори про проведення аудиту під керівництвом Німеччини, метою якого є надання Україні кращої видимості щодо підтримки, яку вона може очікувати цього року, відбуваються напередодні екстреного саміту 1 лютого, коли лідери намагатимуться домовитися про пакет допомоги Україні на суму у 50 мільярдів євро, який Угорщина заблокувала у грудні, - нагадує ЗМІ.

Видання Bloomberg зазначає, що європейська допомога стає критично важливою, оскільки фінансування США відкладається у Конгресі, і Україна може зіткнутися з дефіцитом уже у березні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що росія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих років.