Нардеп Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЄ [ Редагувати ]
Депутат Верховної ради від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це Гончаренко повідомив у Telegram.
Перший українець на такій посаді! Найголовніше – в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!, - прокоментував Гончаренко.
Нагадаємо, у понеділок, 22 січня, проєкт закону про множинне громадянство, запропонований президентом Володимиром Зеленським, був зареєстрований у парламенті України.
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