Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців та цивільних громадян України за їхній героїзм і самовідданість у захисті країни. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Серед нагороджених були військовослужбовці, які відзначилися в боях з російськими загарбниками. Їм вручили відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Хочу подякувати вам за той прояв міцності, об’єднання, сили, яку ви всі продемонстрували із самого початку російського вторгнення. Дякую, що зберегли нашу державу. Дякую, що захистили її. За це вам велика вдячність від мене особисто й від усього нашого народу, – сказав Зеленський.

Також були нагороджені медичні працівники, волонтери, енергетики та представники місцевої влади. Їм вручили ордени, медалі та почесні звання.

Ці нагороди є свідченням вдячності українського народу тим, хто захищає країну та допомагає їй у цей нелегкий час.

Нагадаємо, Польща виділила Україїні новий оборонний пакет для відбиття російської агресії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі у Києві з новим премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.