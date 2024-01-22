Кабінет міністрів України виділив додаткові 657 млн гривень Міністерству оборони для забезпечення нагальних потреб військових. Кошти виділено з резервного фонду державного бюджету для термінових потреб бойових бригад.

Про це повідомляє Урядовий портал.

З цих коштів 10,7 млн гривень буде спрямовано Державній спеціальній службі транспорту, а 10,524 млн гривень - Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

Міноборони спрямує ці гроші на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї. Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально, – пояснюють в уряді.

Загалом, виділені кошти будуть розподілені між бойовими бригадами в розмірі від 1 до 10 млн гривень кожній. При цьому пріоритет буде надаватися військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях, а також бригадам з більшою чисельністю особового складу.

Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони та направляються до військових частин, – додали у Кабміні.

Заступник Міністра оборони Юрій Джигир зазначив, що виділення коштів з резервного фонду було спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році.

Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО в січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож Уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони, – наголосив він.

Нагадаємо, у понеділок, 22 січня, проєкт закону про множинне громадянство, запропонований президентом Володимиром Зеленським, був зареєстрований у парламенті України.