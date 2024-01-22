Шевченківський районний суд Києва прийняв рішення залишити олігарха Ігоря Коломойського під вартою, але зменшити розмір застави з 3,9 мільярда гривень до 2,65 мільярда гривень.

Це рішення було ухвалено на засіданні 22 січня, повідомляє ТСН.ua.

Ігор Коломойський продовжить перебувати в ізоляторі Служби безпеки України до 2 березня 2024 року.

Прокурори висловили клопотання щодо продовження утримання Коломойського під вартою протягом досудового розслідування.

Адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу з варти на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, з огляду на поганий стан здоров'я бізнесмена. Суд відхилив прохання щодо передачі Коломойського під поруки.

Нагадаємо, суд вирішив залишити під вартою олігарха Ігоря Коломойського.

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення його стану здоров'я, але суддя відхилив це клопотання.

Сам Коломойський відмовився висловлювати свою позицію щодо рішення суду.

У пʼятницю, 27 жовтня, Шевченківський районний суд прийняв рішення продовжити запобіжний захід для відомого українського олігарха Ігоря Коломойського. У результаті розгляду клопотання, бізнесмену було обрано ще два місяці утримання під вартою. Про це стало відомо під час трансляції засідання суду.

Сторона обвинувачення настоювала на подовженні строку тримання Ігоря Коломойського під вартою на два місяці, і суд прийняв це рішення