У понеділок, 22 січня, у Печерському суді Києва починається судове засідання у справі Романа Гринкевича. Кореспондентка "Інтера" Ніна Коломієць перебуває у залі суду. Всі деталі будуть зранку 23 січня в сюжеті.

Наразі вже відомо, що Роман Гринкевич з Одеси зранку збирався їхати в Київ, а не тікати з України. Адвокат просить для Гринкевича цілодобовий домашній арешт.

Сам пан Роман заявив, що звинувачення у поганій якості виробів - безпідставне.

Гринкевич каже, все, що відбувається - "замовлення", з метою дискредитації родини.

Всі інші деталі засідання читайте тут.