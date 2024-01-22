Судове засідання у справі Гринкевича: адвокат просить цілодобовий домашній арешт [ Редагувати ]
У понеділок, 22 січня, у Печерському суді Києва починається судове засідання у справі Романа Гринкевича. Кореспондентка "Інтера" Ніна Коломієць перебуває у залі суду. Всі деталі будуть зранку 23 січня в сюжеті.
Наразі вже відомо, що Роман Гринкевич з Одеси зранку збирався їхати в Київ, а не тікати з України. Адвокат просить для Гринкевича цілодобовий домашній арешт.
Сам пан Роман заявив, що звинувачення у поганій якості виробів - безпідставне.
Гринкевич каже, все, що відбувається - "замовлення", з метою дискредитації родини.
Всі інші деталі засідання читайте тут.
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