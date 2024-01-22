Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель візьме участь у робочому візиті до України в першому або другому тижні лютого.

Про це він повідомив на пресконференції в Брюсселі. Боррель не назвав конкретну дату візиту та не уточнив, з ким він планує зустрітися.

Боррель також повідомив, що країни-члени ЄС досягли політичної домовленості про використання заморожених активів росії на користь України. Остаточне рішення з цього питання, за його словами, буде ухвалене протягом місяця.

Навпаки, це час, щоб робити більше й швидше: з фінансовими ресурсами, з військовим обладнанням, підготовкою солдатів і всім, чого Україна потребує для захисту, — заявив дипломат.

Боррель також заявив, що країни ЄС не планують зменшувати допомогу Україні. Він сподівається, що ЄС досягне угоди про поповнення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро, щоб створити Фонд підтримки України.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що російський диктатор володимир путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. В Україні на карту поставлено існування Європейського союзу.