Печерський районний суд Києва провів засідання, під час якого визначив запобіжний захід для Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про це повідомила кореспондентка "Подробиць".

Його триматимуть під вартою до 17 березня, але є альтернатива у вигляді застави на суму понад 500 мільйонів гривень. Роман Гринкевич став п'ятим особою, підозрюваною у причетності до злочинного угруповання та шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, в рамках справи про постачання неякісного одягу для Збройних Сил України.

Захист Романа Гринкевича заявив, що оскаржуватиме рішення суду в апеляційному порядку.

Рішення, на моє переконання, є незаконним. Однозачно необґрунтованим. Розмір застави є завідомо непомірним, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, підсудний заявив, що з Одеси зранку збирався їхати в Київ, а не тікати з України. Адвокат просить для Гринкевича цілодобовий домашній арешт.