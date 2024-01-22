Ірина Фаріон, відома екс-нардепка та мовознавиця, висловила своє обурення тим, що російська мова використовувалася під час затримання сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, як видно на опублікованому відео ДБР.

У запису чути, як затримувачі розмовляють з Гринкевичем російською мовою, вимагаючи назвати прізвище, ім'я, по батькові та дату народження.

Фаріон висловила своє невдоволення цим фактом у своєму Telegram-каналі, питаючи, чому затримувач використовує "мову ворога" та чи це означає, що Гринкевича затримали представники Москви.

Якого чорта затримувач Гринкевича мовить мовою ворога? То його московити затримали? Чи для поліції закон неписаний? - написала Фаріон у своєму Telegram-каналі.

Відповідаючи на цю ситуацію, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав правоохоронців дотримуватись вимог Закону про державну мову.

На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватись державною мовою, - додав Кремінь.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва провів засідання, під час якого визначив запобіжний захід для Романа Гринкевича, сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.