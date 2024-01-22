Урядовці зустрілися з представниками українського бізнесу - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками українського бізнесу. На зустрічі обговорювалися серйозні питання та складнощі, які виникають у бізнесі під час війни.
Про це повідомив президент у своєму відеозверненні.
"Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є справді складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті.
У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути обʼєднані одним завданням - міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО", - сказав президент.
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