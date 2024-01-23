Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. Законопроєкт також визначає підстави для втрати українського громадянства.

Про цей йдеться у тексті законопроєкту на порталі Верховної Ради України.

Громадян України пропонується позбавляти громадянства у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважається, коли громадянин України для набуття громадянства повинен був звернутися з заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством цієї держави.

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства:

одночасно набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

набуття дитиною, яка є громадянином України громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Серед причин примусового позбавлення громадянства України також є:

використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці або національним інтересам України;

набуття особою громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого стосовно особи не могло бути прийнято рішення про прийняття до громадянства України;

невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, Історії України та на рівень володіння державною мовою;

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті.

Крім того, підставою для припинення громадянства також може стати набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також за вчинення терористичного акту, чи за сприйняття вчиненню терористичного акту. Участь у збройній агресії проти України також вважається підставою для припинення дії українського громадянства.

Однак положення пунктів 1, 2, 4-6 даного законопроекту не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства. Датою припинення громадянства є дата видання відповідного указу президента України.

Цей законопроєкт передбачає, що українці зможуть мати множинне громадянство, але при цьому будуть нести обов'язки перед Україною. Зокрема, вони повинні будуть виконувати військовий обов'язок, сплачувати податки та дотримуватися законодавства України.

Законопроєкт також передбачає, що громадянство України може бути припинено в разі вчинення громадянином України тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також за вчинення терористичного акту.

Законопроєкт ще має бути розглянутий Верховною Радою та прийнятий.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців та цивільних громадян України за їхній героїзм і самовідданість у захисті країни. Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві.