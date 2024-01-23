По кілька днів бійці проводять на позиціях, з мінімальними зручностями…

Регіон, який одним із перших фігурує у зведеннях Генштабу. Державний кордон на Сумщині - це фактично теж лінія зіткнення. Там регулярні обстріли, постійні спроби проникнення ворожих ДРГ та загроза нападу, що не спадає. Тож пильнувати ворога необхідно ретельно. Лише за минулу добу в регіоні зафіксовано 40 обстрілів. За повідомленням Сумської обласної військової адміністрації, гатили росіяни по прикордонню.

Наш наступний матеріал саме звідти. Військові насторожі увесь час, щоб не допустити окупантів на українську землю. Звідки вартові кордону чатують на ворога? І як йому протидіяти? Про все далі.

Навкруги - здебільшого поля, трохи кущів та дерев. До росіян - рукою подати. На цьому спостережному пункті військові чатують ворога.

Тільки пильність наших бійців і зупиняє окупантів.

Прикордонник Руслан пильнує тут державний рубіж майже півтора роки. Каже, тактика росіян за цей час лише доповнюється новими загрозами.

Руслан, прикордонник:

Переважно це міномет, крім нього, САУ, інколи бувають "Гради", безпілотні літальні апарати, ті шо FPV, з'явились останнім часом. Коли загострюється, коли ні, був момент, коли вони атакували керованими бомбами і Шахедами так називаємими, зараз на даний час, я думаю, більше активізувалась їхня диверсійно-розвідувальна діяльність. Оце шо я можу вам сказать, шо за останній час спроб їх побільшало.

Поруч з прикордонниками - бійці ЗСУ. Ця бригада раніше воювала на південному напрямку. З вересня боронить кордон на півночі. Командир каже, тут активність ворога менша, але є свої тонкощі.

Іван, позивний "Коршун", військовослужбовець Збройних сил України:

Переважно використовують проходи - це в балках, лісових посадках, лісових певних ділянках, використовують захисні властивості, в виді маскхалатів, інших видів захисту і маленькими групами, по 8-10 чоловік стараються переходити кордон, просуваються в нашу зону, і відповідно там утворюють засідки. Діляться на певні групи, одна група - це веде спостереження, пропускає наших військовослужбовців, які йдуть на заміну, інша їх зустрічає, і відповідно, розпочинається бій.

Де росіяни пройти не можуть - мінують.

Іван, позивний "Коршун", військовослужбовець ЗСУ:

Також відповідно ставлять такі міни-ловушки, розтяжки. Та територія, ми називаємо її сіра зона, т.є вони вплотну сюда стараються не проходити, якщо є можливість, ми відповідно стараємся розміновувати, т.є ті точки відповідно, різними способами.

Військовий Сергій воював за Маріуполь, Дебальцеве, Приютне. Каже, на цьому напрямку бійці теж не мовчать у відповідь.

По кілька днів бійці проводять на позиціях, з мінімальними зручностями…

… та перекусами нашвидкуруч.

Доводиться боротися і ще з одним ворогом - мишами.

У лютому дві тисячі двадцять другого окупанти цинічно перетнули державний кордон на Сумщині. Нині військові ретельно контролюють кожен його метр.

Позивний "Продюсер", прикордонник: