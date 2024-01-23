Вірити, діяти і жити далі. У Миколаєві для родичок військовополонених, зниклих безвісти чи загиблих бійців, проводять спеціальна тренінги. Їх називають групами підтримки. З жінками працюють професійні психологи. В роботі з психотравмами застосовують серед іншого арттерапію - це безпечно і, головне, ефективно. Більше знає Марина Михайловська.

Катерина пояснює, як проводити лінії при розфарбовуванні. З першого погляду, схоже на урок малювання. Але насправді це значно більше - важлива психологічна робота за допомогою нейрографіки. Цей метод творчого малювання, - кажуть фахівці - стимулює формування нових нейронних зв'язків у мозку, надихає на нові думки та ідеї.

Катерина Сіткова - психолог:

Рука малює, робить лінії, з'єднує. Поки вони малюють, вони знаходять деякі відповіді. Хтось щось розуміє, хтось знаходить якісь моменти для них ще більш проблемні. Вони знаходять рішення.

У миколаївському центрі підтримки ветеранів війни регулярно проводять ресурсні зустрічі для жінок, чиї чоловіки чи діти загинули на війні, потрапили в полон або зникли безвісти. Починали 2 роки тому з особистих консультацій з психологами, а невдовзі додали і групові заняття.

Олеся Ольшевська - завідувач відділення фізичної та психологічної адаптації Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни:

Робота буде ще більш корисною, якщо будемо працювати в груповому форматі. Там, де вони можуть поспілкуватися з такими, як вони. Де вони розуміють один одного без слів. В них є різні ситуації, з якими вони стикаються, але все ж таки вони розуміють один одного, бо в них одне. В усіх родичі - учасники бойових дій. Тому ці групи ресурсні.

Чоловік Анастасії - боєць 53-ї бригади, зник безвісти більше 8 місяців тому. Жінка каже, саме робота з психологами допомагає їй не втратити надію на краще. Вона постійна відвідувачка арт-терапевтичних груп. Окрім малювання, на заняттях ще ліплять, працюють з метафоричними картами.

Анастасія Снитко - учасниця арт-терапевтичної групи підтримки:

З нами навіть рідні наші не знають, як з нами спілкуватися. Не знають, що сказати, бояться. Іноді краще не дзвонити. А тут є люди, які тебе розуміють, можуть знайти правильні слова. Тут ти відчуваєш себе такою ж самою людиною, як і інших.

У центрі працюють спеціально підготовлені психологи. Вони прагнуть підтримати жінок морально, а головне - навчити самостійно знаходити для себе ресурси. Усі заняття для відвідувачок безкоштовні.