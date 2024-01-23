Цьогоріч ми відзначаємо 105 років від дня проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 22-ге січня увійшло в нашу історію як День Соборності. Ця подія відбувалася у важкий для українців час. Більшовицькі війська на той момент вже захопили Харків, Чернігів і Полтаву. Нині частина України теж окупована російським ворогом. Однак українці єдині як ніколи. І нагадали про це у пам'ятний день. Дивімося репортаж наших кореспондентів.

Гостей дорогих ми вітаємо щиро, стрічаємо з хлібом, любов'ю та миром.

За стародавнім поліським звичаєм обмінюються короваями представники Рівненщини та Житомирщини. Щороку 22 січня у День Соборності України жителі двох областей прикордонних громад сходяться до адміністративної межі, щоб символічно поєднатися національними прапорами.

Юлія Буняк, жителька села Піщів (Житомирщина):

На цих синьо-жовтих стягах написана пісня, яка є символом нашої громади!

Щоб перетнути кордон між регіонами, учасники акції розтягують українські стяги. Від Рівненщини - п'ятдесятиметровий синьо-жовтий символ нації, від Житомирщини - кілька десятків прапорів. Люди утворюють "живий" ланцюг єднання на міжнародній трасі Київ-Чоп. Рух для машин на кілька хвилин призупиняє поліція.

За словами очевидців, перший такий "живий" ланцюг злуки жителі областей утворили в тисяча дев'ясот дев'яностому році. Це була частинка величезного єднання українців - від Києва до Львова. Юрій Добровольський тримав ланцюг у місті Корець. Тоді йому було двадцять п'ять.

Юрій Добровольський, заступник голови Корецької міської громади (Рівненщина):

То було дуже дуже велике піднесення - сотні людей вийшли на вулицю. Люди обнімалися, люди цілувалися, люди раділи тому, що відбувалося, хоча на той час ще був радянський союз. Було заборонено ще з синьо-жовтими прапорцями ходити, але люди, не дивлячись на це, зробили. Зробили цю акцію.

Відтоді Рівненщина з Житомирщиною єднаються майже щороку. Перерву робили під час ковіду. А війна, кажуть, лише загострила символізм таких акцій між сусідами.

Вікторія Годюк, жителька міста Корець (Рівненщина):

В єдності ми переможемо ворога. Саме у єдності, коли з'єднаються усі люди, ми будемо тією силою, яка приблизить ще на один крок нашу таку довгожданну і очікувану перемогу та мир.

Цьогоріч до ланцюга між рівнянами і житомирянами доєдналися і військові з півдня України. Бійці мобілізовані. Тут - на навчаннях. Кажуть, тренуються, щоб відбити ворога далеко за межі України.

Сергій Стеценко, військовослужбовець ЗСУ:

Кордони України - недоторкані і від Закарпаття до Донбасу, від Чернігівщини до Криму. Це наша держава, яку потрібно оберігати і в даному випадку захищати від загарбника. Тому символізм зашкалює, мурашки бігають по спині.

Представники інших трьох областей-сусідок - Чернівецької, Хмельницької та Тернопільської - зустрілись в День Соборності на Хмельниччині

В історичному Кам'янці-Подільському, на Замковому мосту делегації обмінялись короваями.

У Старій Фортеці міста, яке 100 років тому було столицею Української Народної Республіки, гучних гулянь і традиційних частувань не проводили. Говорили про героїзм, єдність і суверенітет:

Олена, жителька Чернівців:

Майже в кожній сім'ї хтось там. Майже в кожній сім'ї люди, які допомагають. Чому святкувати? Чому радіти? Проте, ми однозначно, маємо розуміти, що тільки в єдності наша сила.

Про мужність, шану воїнів і Перемогу українського народу:

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької ОВА:

Ми шануємо героїзм нашого українського народу у боротьбі за визволення земель, за визволення людей, за Соборність нашої держави. Ми схиляємо голови на знак шанування пам'яті кожного відібраного життя у цій страшній війні.

До урочистості долучились і курсанти військового ліцею. Майбутні захисники України добре знають, що таке Соборність.

Знак єдності нашої країни.

Ми об'єднуємось і робимо все, щоб все добре було в Україні.

Саме головне - це об'єднання.

Руслан Запаранюк, начальник Чернівецької ОВА:

Ми єдині і сильна нація. І за нами Перемога.

Олена Бринза, кореспондентка:

У Кропивницькому День Соборності наповнений символами та змістом. Тут містяни разом з вимушеними переселенцями утворили ланцюг єдності та розгорнули прапор України.

Поруч - пам'ятник співавтору Акту Злуки - Володимиру Винниченку. Саме офіційне проголошення цього документа 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві стало символом об'єднаної незалежної України.

Володимир Мороз, старший науковий співробітник Кіровоградського обласного краєзнавчого музею:

Щоб зберегти свою і територіальну цілісність, незалежність, суверенність, ми повинні бути об'єднані, не дивлячись на відмінності, які є у ментальності жителів сходу України, заходу України, наддніпрянців, півдня, але лише разом ми здатні існувати як єдина держава.

На знак єдності українців - курсанти релокованого з Маріуполя Донецького університету внутрішніх справ - вишикувались живим ланцюгом в міському парку. Майбутні захисники розгорнули двадцятиметровий стяг України.

Богдан Дмітрієв, курсант:

Особисто я вважаю, що по-перше, цей день як ні як показує патріотизм кожного українця захищати права і свободи людей, це головна мета.

"У єдності - сила", - це вже послання від школярів Кропивницького. У соцмережах учні школи "Крок" розмістили зворушливе відео: де разом маленькі першачки: і кропивничани, і ті, кому довелось знайти в місті прихисток через російську агресію.