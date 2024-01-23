За час обстрілів ворог поранив більше трьохсот жителів Нікопольщини.

Шість атак дронами і два обстріли з важкої артилерії - такою була минула доба для жителів Нікопольського району на Дніпропетровщині. Люди не постраждали, але в райцентрі уже майже не залишилося цілих будинків. Ворог прицільно бʼє саме по цивільних обʼєктах. Олена Мендалюк розкаже більше.

Кросворд решав, воно бабахнуло і пройшло мимо мене, а цю не вибило. Доля, мабуть.

Вже з посмішкою Валентин Пилипович пригадує ворожий обстріл. Чудом чоловік називає те, що шибка, навпроти якої він сидів, вціліла, бо інша розлетілася на друзки.

По будинку, де проживає чоловік, окупанти запустили дрон-камікадзе. Поцілив він у стіну сходової клітини - на рівні п'ятого поверху, саме біля квартири пана Валентина. В момент удару його дружина була на кухні - і теж, каже, чудом вціліла. Віконне скло вибуховою хвилею винесло в її бік.

Любов - жителька Нікополя:

Взрів такий, дуже ярка вспишка, громко неймовірно, аж вуха заклало. Стекло усе так посипалось. Повиривало, трубу там і так далее.

Під час дронової атаки безпечний куток у власній квартирі шукала пані Наталія.

Наталія - жителька Нікополя:

Вікна затріщали, стекла летять, я побігла у кухню, дивлюся все нормально і мене ото як застрягла, не знаю куди діватися. Знаєте, ото як по голові опухом. Сиджу жду і не знаю що.

За що в першу чергу братися - розмірковує й Іван. Будинок його родини вщент зруйнувала ворожа артилерія.

Іван - житель Нікополя:

Нету ни несущей стены, повыбивало окна, рядом кухню развалило, крышу снесло. - Які руйнування у кімнатах? - Дом не жилой, скажем так.

Під ворожим вогнем оселя вже втретє. І цього разу рятувати нічого. Будинок у прибережній зоні, з кінця вулиці видно тимчасово окупований Енергодар. Більшість людей натепер виїхали звідси, бо хати зруйновані, а російська артилерія продовжує кошмарити мирне населення.

Іван - житель Нікополя:

Щодня гатять Нікополь, как повезло, так і прилетело. - Що ви думаєте? На счет росиян? - Валить их надо и все.

Російська армія обстрілює Нікопольщину з усього можливого озброєння: від артилерії до дронів-камікадзе.

Ось так виглядає фпв-дрон, який було збито над містом Нікополь. Це його фрагменти, вони є там різних різновидів, ми вивчаємо все, що збиваємо, для того, щоб робити певні висновки, як краще їм протидіяти.

Такий безпілотник може нести до двох кілограмів вибухівки. І на день окупанти запускають більше 10 дронів.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Цей об'єкт ураження він більш підступний, скажімо так. Його не чути аж до останнього моменту. На жаль, часто росіяни намагаються полювати за автомобілями. І от був останній такий недобрий випадок, їхала сімʼя в Марганецькій громаді. І росіяни влучили дроном-камікадзе в автомобіль і 2 хлопця отримали поранення. Один з них, на жаль, отримав дуже тяжке поранення.

За час обстрілів ворог поранив більше трьохсот жителів Нікопольщини. Жертвами стали 67 людей. У громадах понівечено більше тисячі багатоповерхівок та понад 4 тисячі приватних будинків.