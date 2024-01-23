рф масовано атакує Україну ракетами: лунають перші вибухи [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 23 січня, російська федерація вчергове атакує Україну ракетами. Повітряну тривогу оголошено по всій країні. Про це свідчать моніторингові групи.
Мова йде про те, що з території рф злетіли борти ТУ-22М3. Ракети очікуються у декілька хвиль. Перші ворожі цілі вже на території України. Лунають перші вибухи, у столиці працює ППО.
У Павлограді та Шостці пролунали вибухи.
Раніше росіяни завдали удару по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона.
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