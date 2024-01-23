У вівторок, 23 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий лікар Першої президентської бригади Андрій Гук розповів про те, як минула на ніч на Купʼянсько-Лиманському напрямку.

Ніч в постійних штурмах, вони не припиняються, це вже стало такою поганою традицією для них, супротивників, не можу їх назвати інакше. Русня лише. Нескінченний людський ресурс, поле все всіяне тілами, їх ніхто не забирає. Фактично, я б сказав, що це іде їхні денацифікація, просто знецінення людського життя.

"З нашої сторони також, звичайно, є втрати. Але в нас є відповідні структури, медична служба, до якої я теж належу. Є злагоджена робота всіх медиків", - додав він.