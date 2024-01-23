Ракетний обстріл: у Харкові горить газопровід, поранені діти [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 23 січня, внаслідок ракетного обстрілу рф, у Харкові горить газопровід, поранені діти. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області
Чотири влучання - в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі русня зруйнувала санаторну школу для хворих дітей.
Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби.
Нагадаємо, що росія масовано атакувала Україну ракетами зранку.
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