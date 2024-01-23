Переховуватися від слідства наміру не мав, виїжджати за кордон - також.

Його таки знайшли, і він таки сидітиме. Принаймні до 17 березня. Якщо не внесе заставу в п'ятсот мільйонів гривень. Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу - сину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Обидвоє, нагадаю, фігуранти кримінальної справи щодо шахрайства. Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Але, контракти так і не виконали.

Що каже у свій захист Гринкевич молодший? Де і за яких обставин його затримали? Весь фактаж в матеріалі Ніни Коломієць.

- Прізвище, ім'я, по-батькові. - Гринкевич Роман Ігорович.

Це кадри з Одеси. Напередодні правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, є одним із ключових фігурантів одного з найгучніших корупційних скандалів останніх днів.

Олексій Сухачов, Директор Державного бюро розслідувань:

Приватний підприємець Ігор Гринкевич, батько Романа, підозрюється у створенні злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Слідчі встановили, що члени злочинної організації уклали договори з Міноборони - обіцяли забезпечити військовослужбовців одягом. Однак експертиза встановила - речі були низької якості.

Олексій Сухачов, Директор Державного бюро розслідувань:

Розмір збитків Міноборони складає понад 934 млн грн. Учаснику злочинної схеми Роману Гринкевичу було повідомлено про підозру, однак кілька днів йому вдавалося переховуватися від слідства, він намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону України, щоб сховатися в одній із європейських країн.

Андрій Похил, прокурор Генеральної прокуратури України:

Прошу застосувати до підозрюваного Гринкевича Романа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з подальшим утриманням його у київському СІЗО на 60 днів, визначити заставу у розмірі 165 тисяч прожиткових мінімумів, що становить 500 млн 1528 гривень.

Переховуватися від слідства наміру не мав, виїжджати за кордон - також. На цьому наголосив і сам затриманий, і його захисник - під час судового засідання у Києві, де Роману Гринкевичу обирали запобіжний захід. Всі звинувачення щодо поганої якості одягу сторона захисту також відкидає.

Андрій Гуджал, адвокат підозрюваного:

Ніхто по тих товарах, які були прийняті, вони приймалися за відповідними показниками, ніхто не пред'являв, що вони не відповідають якимось якостям.

Роман Гринкевич, підозрюваний:

Я перебував в Одесі по власних робочих питаннях, я збирався вернутися до Києва. Ніяких кордонів я не збирався перетинати, наголошую ще раз. Тим паче як я можу перетнути кордон, коли я знаходжусь у розшуку.

І це - не перше викриття оборудок у сфері оборони, звітують у Генпрокуратурі. Торік підозру через корупційні кримінальні злочини повідомлено сімом посадовцям Міноборони!

Андрій Костін, Генеральний прокурор України:

Розслідується ще 2 провадження за фактом закупівлі неякісних бронежилетів та засобів індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн. поставки неякісної зимової форми на суму 945 млн грн, а також розтрату бюджетних коштів на суму понад 250 млн грн.

Ще одне гучне затримання на кордоні відбулося минулого тижня - бізнесмена Ігоря Мазепи підозрюють у махінаціях із землями поблизу Київської ГЕС.

Олексій Сухачов, директор Державного бюро розслідувань:

Схема була такою. Чиновники видавали землю на території київської ГЕС, начебто для ведення господарства, в тому числі підставним особам, яких підшукували підручні бізнесменів за 1 тисячу гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалося будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис доларів і вище. При цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка. Наразі повідомлено про підозру 4 фігурантам.

Також співробітники правоохоронних органів продовжують викривати українських підприємців, які не припинили співпрацю з країною-агресором або ж і взагалі - напряму підігрують ворогу!

Андрій Костін, Генеральний прокурор України:

Задокументовано передачу матеріальних ресурсів на користь держави-агресора службовими особами українського підприємства, що спеціалізується на виготовленні лікарських засобів, зокрема загальної анестезії. Препарат поставляли в рф через підконтрольні підприємства в Латвії. Понад 150 тисяч флаконів потрапили до аптечок російських солдат. 3 особам повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Одна з найгучніших справ щодо співпраці з ворогом, у якій нині ведеться слідство, - відносно президента компанії "Моторсіч".

Андрій Костін, Генеральний прокурор України:

Пред'явлено обвинувачення колишньому президенту АТ "Моторсіч", який постачав росії авіадвигуни та запчастини до них. Вже арештовано відповідними органами у Франції за нашими запитами майно, яке належить цьому так званому бізнесмену та його родині.

У Генпрокуратурі зауважили - планують і надалі розслідувати злочини в оборонній сфері, земельні оборудки, махінації з податками. Адже корупція і на фронті, і в тилу - підкошує обороноздатність країни не менше за російські ракети та дрони.