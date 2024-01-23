Потужні вибухи у Києві та Харкові: що відомо та які наслідки [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 23 січня, російська федерація вчергове атакує Україну ракетами. Повітряну тривогу оголошено по всій країні. Про це свідчать моніторингові групи.
Перші вибухи пролунали близько 7:15. Мер міста Віталій Кличко повідомив про наслідки.
У Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка. У Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі інформації про постраждалих немає.
Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі.
У Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце. Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі.
Є загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце.
У Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. У квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу.
За інформацією на цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані.
"У Святошинському районі палає нежитлова двоповерхова будівля. Служби працюють на місці", - додав пізніше мер.
Наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.
У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку. Також у Соломʼянському районі руйнування двоповерхової нежитлової будівлі. Без загоряння.
Також є повідомлення про ситуацію на Харківщині. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Крім того, у Павлограді на цю хвилину є 1 загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу! Він живий.
Зазначимо, що в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів, куди звертатись у разі пошкодження житла.
Спочатку працюють експертні служби, слідчо-оперативні, рятувальники. Вони розбирають завали, потім працюють слідчі. Збирають уламки дронів або ракет, щоб встановити, що це були за ракети. Потім люди мають звертатись з заявою в району державну адміністрацію або паралельно подати заяву на відновлення чи ремонт житла.
Нагадаємо, що росія масовано атакувала Україну ракетами зранку.
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