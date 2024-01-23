Усі пункти пропуску на кордонах з Румунією та Польщею розблоковані: прикордонники працюють у посиленому режимі [ Редагувати ]
Фури таки поїхали. Усі пункти пропуску на кордонах з Румунією та Польщею розблоковані. Але, на міжнародній трасі до КПП "Сірет - Порубне" і досі місцями залишається сільгосптехніка. І її з дороги не забирають. Принаймні, поки що. Про це нашій кореспондентці Ользі Лучек розповіли водії українських вантажІвок.
Наразі черга з ваговозів на в'їзд до України невелика - на кілька кілометрів. Прикордонники працюють у посиленому режимі, щоб кожну фуру оформити якнайшвидше. Репортаж із Західних кордонів країни - далі.
Ольга Лучек, кореспондентка:
Ми на КПП "Порубне". Тут закінчилося тижневе блокування руху вантажівок румунськими фермерами. І зараз проїзд в обидва напрямки вільний.
До шлагбаума на КПП прямує водій Олексій. Йому довелось через блокаду чимало простояти на кордоні. Нині щасливий, що повертається додому.
Олексій, водій:
Мерзли, стояли 5 днів, ну а щас нормально, щас добре.
Натепер водії вантажівок безперешкодно перетинають кордон.
Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:
Станом на сьогодні всі пункти пропуску на кордоні з Румунією розблоковані повністю. Рух здійснюється в штатному режимі як на в'їзд, так і на виїзд. Для прикладу в пункті пропуску Порубне за минулу добу було оформлено всього понад півтори тисячі транспортних засобів, з них 650 вантажних. Що стосується Красноїльська, то тут теж показники стабілізувалися скажімо так, і це в районі 200 вантажних транспортних засобів.
І хоча роботи багато, ніхто не скаржиться.
Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:
Ну трішки більше уваги треба приділити вантажному напрямку.
Василь повертається з Грузії. Уже тиждень як в дорозі.
Василь, водій:
Всі ставлять палки в колеса Україні…що думати. Нас ніхто не любив і не любе, бо стали дуже багаті люди.
Тим часом румунські фермери повністю свою техніку з дороги не забирають, розказують водії українських ваговозів:
Василь, водій:
Збоку стояли, але поліція все там контролює. - А техніка ще стоїть? - Да, але збоку. Ніхто там даже…Ніяких преград нема.
І якщо на в'їзді до кпп сільгосптехніка стоїть обабіч дороги, то у самій Румунії протести не вщухають.
Олексій, водій:
Тут розблокували, а біля Бухаресту ще були трактори і біля Романа їхали, ну небагато, але фури пропускали, але трохи пробка була все рівно.
Румунські фермери наразі звернулися до влади з новою вимогою - щодо імпорту з України. Вони чекають рішень на рівні ЄС, котрі б забезпечили "виживання європейських фермерів".
І вже сьогодні, 23 січня, ЄС ухвалюватиме відповідне рішення. Румунські аграрії пропонують контролювати ввезення продукції, товар має бути зважений, дані внесені у систему і доступні усім зацікавленим, кожна поставка має вирушати саме туди, куди заплановано і в повному обсязі.
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Наша Ольга Лучек бачила ситуацію по обидва боки кордону. Її ексклюзивний матеріал - далі.
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