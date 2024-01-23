Румунські фермери наразі звернулися до влади з новою вимогою - щодо імпорту з України.

Фури таки поїхали. Усі пункти пропуску на кордонах з Румунією та Польщею розблоковані. Але, на міжнародній трасі до КПП "Сірет - Порубне" і досі місцями залишається сільгосптехніка. І її з дороги не забирають. Принаймні, поки що. Про це нашій кореспондентці Ользі Лучек розповіли водії українських вантажІвок.

Наразі черга з ваговозів на в'їзд до України невелика - на кілька кілометрів. Прикордонники працюють у посиленому режимі, щоб кожну фуру оформити якнайшвидше. Репортаж із Західних кордонів країни - далі.

Ольга Лучек, кореспондентка:

Ми на КПП "Порубне". Тут закінчилося тижневе блокування руху вантажівок румунськими фермерами. І зараз проїзд в обидва напрямки вільний.

До шлагбаума на КПП прямує водій Олексій. Йому довелось через блокаду чимало простояти на кордоні. Нині щасливий, що повертається додому.

Олексій, водій:

Мерзли, стояли 5 днів, ну а щас нормально, щас добре.

Натепер водії вантажівок безперешкодно перетинають кордон.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Станом на сьогодні всі пункти пропуску на кордоні з Румунією розблоковані повністю. Рух здійснюється в штатному режимі як на в'їзд, так і на виїзд. Для прикладу в пункті пропуску Порубне за минулу добу було оформлено всього понад півтори тисячі транспортних засобів, з них 650 вантажних. Що стосується Красноїльська, то тут теж показники стабілізувалися скажімо так, і це в районі 200 вантажних транспортних засобів.

І хоча роботи багато, ніхто не скаржиться.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону:

Ну трішки більше уваги треба приділити вантажному напрямку.

Василь повертається з Грузії. Уже тиждень як в дорозі.

Василь, водій:

Всі ставлять палки в колеса Україні…що думати. Нас ніхто не любив і не любе, бо стали дуже багаті люди.

Тим часом румунські фермери повністю свою техніку з дороги не забирають, розказують водії українських ваговозів:

Василь, водій:

Збоку стояли, але поліція все там контролює. - А техніка ще стоїть? - Да, але збоку. Ніхто там даже…Ніяких преград нема.

І якщо на в'їзді до кпп сільгосптехніка стоїть обабіч дороги, то у самій Румунії протести не вщухають.

Олексій, водій:

Тут розблокували, а біля Бухаресту ще були трактори і біля Романа їхали, ну небагато, але фури пропускали, але трохи пробка була все рівно.

Румунські фермери наразі звернулися до влади з новою вимогою - щодо імпорту з України. Вони чекають рішень на рівні ЄС, котрі б забезпечили "виживання європейських фермерів".

І вже сьогодні, 23 січня, ЄС ухвалюватиме відповідне рішення. Румунські аграрії пропонують контролювати ввезення продукції, товар має бути зважений, дані внесені у систему і доступні усім зацікавленим, кожна поставка має вирушати саме туди, куди заплановано і в повному обсязі.