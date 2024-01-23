Ситуація на кордоні, зокрема, стала топ-темою переговорів України та Польщі. У Київ завітав польський прем'єр Дональд Туск. Очільник уряду пообіцяв фінансову та збройну підтримку майже на три з половиною мільярди доларів. Йдеться про сотні танків, літаки, вертольоти та системи ППО. Більше про черговий пакет допомоги Україні і загалом про переговори з польським прем'єром в сюжеті Ярини Марків.

Фінансова підтримка, зміцнення енергетичного потенціалу та безпекові гарантії: В Україну приїхав голова уряду Польщі - Дональд Туск. Вперше офіційно після переобрання на посаду прем'єра.

У День Соборності, разом із українським колегою Денисом Шмигалем, політики поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих захисників на Михайлівській площі столиці.

Дуже ефективно. Так переговори з Туском назвав Президент Володимир Зеленський. Із головного - новий оборонний пакет для України, спільне виробництво зброї та приєднання Польші до декларації країн G7 .

Володимир Зеленський, Президент України:

Перше. Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили сьогодні з паном премʼєр-міністром можливості для спільного виробництва зброї. Друге - це безпекові гарантії. Ми обговорили приєднання Польщі до декларації групи семи. Я вдячний щодо готовності розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами.

Зеленський і Туск обговорили і питання співпраці в енергетичній сфері. Зокрема, збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу. Польський урядовець, в свою чергу, заявив про бажання брати участь у відбудові України, й навіть анонсував призначення уповноваженого з питань відновлення. А ще - запевнив у цілковитій підтримці України на шляху до вступу в ЄС.

Дональд Туск, Прем'єр-міністр Польщі:

Я буду на форумі в європейському союзі робити все, щоб не лише Польща..але й увесь Європейський союз дуже серйозно трактували ваші європейські амібіції. Польща буде намагатися допомогти у всіх аспектах акцесорного процесу, так щоб повне членство України в ЄС стало швидким фактом. Ми будемо співпрацювати й у всіх інших форматах.

Щодо ситуації на кордоні. Питання безперешкодного руху товарів через спільний кордон обговорив з Туском його колега - Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України:

Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено. Кордони розблоковані і спільна робота дає результат. Зі своєї сторони ми пообіцяли, щоб не нашкодити і підтримати польських перевізників. Ми також очікуємо, що і Польща зробить кроки для зняття обмежень для українських фермерів і виробників. Україна запропонувала механізм верифікації агропродукції..такий механізм працює між Румунією та Болгарією і ми його використовуємо в наших відносинах.

Дональд Туск, Прем'єр-міністр Польщі:

Будемо оцінювати те, що вже є у відносинах України із Румунією із Болгарією. Якщо йдеться про зернові питання - знайдемо такий вихід який буде корисний для польських хліборобів і виробників, так само і для українських.

Серед іншого, сторони обговорили запровадження спільного прикордонного контролю і створення ще чотирьох нових пунктів пропуску. Денис Шмигаль запропонував польському бізнесу долучитися до будівництва автобану Краковець-Львів-Броди-Рівне на концесійних умовах. Туск цю ініціативу підтримав.