Вони захищають наших воїнів на передовій від ворожих очей. У Запоріжжі волонтери навчали усіх охочих плести маскувальні сітки.

Під час майстер-класу запоріжці створювали захисне покриття за особливою технологією, яку свого часу розробила місцева волонтерка. Таке заняття активісти організували до дня Соборності.

Сітка-основа на стенді, якісна тканина потрібних кольорів та головне - бажання допомогти. Це той мінімум, який потрібен, щоб створити маскувальну сітку.

Нам краще завезти оцю стрічечку знизу і у нас дивись, коли ти отак обернула, у нас получається отут дуже м'який оборот, дуже м'який вузлик.

20-річна Марія приходить на таке заняття вже вдруге.

Марія, учасниця майстер-класу:

Наразі з друзями можна час і тут проводити я вважаю, що наразі ці справи волонтерство має бути пріоритетом у кожного громадянина України.

Плести сітки запоріжці вчаться під керівництвом волонтерів.

Ганна, волонтерка:

Коли я беру стрічку перший раз і думаю: "Боже, у мене не получиться, це так складно, це так все.." А коли ти 1, 2, 3 стрічечки проплітаєш, то уже сама стрічка тобі підказує, який треба робити візерунок.

Учасники майстер-класу вчаться створювати сітки за особливою методикою. Її майже десять років тому розробила волонтерка Катерина Вініченко. За що свого часу отримала нагороду від Міністерства оборони. Завдяки такій технології сітка виходить більш легкою та якісною.

Катерина Вініченко, волонтерка:

Ми залишаємо вагу шматочка тканини такою ж самою, але звеличуємо площу заплетіння. Змінилася повністю це вага, якщо, наприклад, раніше сітка 6 на 8 важила десь біля 30 кг, то потім вона стала 8, зараз вона взагалі півтора 2 кг, ну тобто це дуже зручно краще нею користуватися.

Доки в одному кутку запоріжці вчаться плести сітки, в іншому створюють захисні нашоломники.

Ольга, волонтерка:

Важлива підготовка, тому що треба, що стрічки нарізати певної довжини і певного кольору, що на нашоломники теж нарізку оцю зробити. Потрібно нарізати по 14 сантиметрів довжиною ось такі стрічечки для того, щоб нав'язувати на сітки.

Вплітає стрічки в майбутні захисні нашоломники й Марина. На майстер-клас прийшла з помічником - семирічним сином Назаром.

Назар, учасник майстер-класу:

Треба зробити крестик тіпа ось так от, а потім как захочеш ось так от просовувати в дирочку.

Волонтерки кажуть, такі заняття проводитимуть і надалі. Адже чим більше людей долучиться до справи, тим більше маскувальних сіток для наших захисників зможуть створити.