68 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на декількох напрямках. Найскладніша ситуація, традиційно, на Донбасі. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Загалом, за минулу добу, там 17 спробу штурму. Атакують росіяни і в районі Мар'їнки. Там понад 20 атак.

Втім всі спроби - марні. Сили оборони втримують позиції.

Деокуповані населені пункти Луганщини щодня під ворожим вогнем. Люди, що лишаються тут, - розраховують тільки на гуманітарну допомогу. Днями правоохоронці доправили вантаж до Невського. Вони також задокументували наслідки ворожих обстрілів.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Позиції поблизу Макіївки постійно штурмують росіяни. По селу завдано авіаційного удару. А також численних артилерійських. Як і по сусідньому Невському. Наслідки руйнувань уточнюватимуться за сприятливої безпекової ситуації.

У "Кремінських лісах" точаться важкі бої. Це - кадри "Азову". Наші воїни нищать ворога буквально на відстані простягнутої руки .

Попри численні спроби окупанта просунутися - українці дають гідну відсіч. На цих кадрах штурм російських позицій.

А це - щемливі кадри порятунку нашого воїна від роти БПЛА "Шершні Довбуша". Під час розвідки дрон виявив пораненого бійця. Постраждалому побратими скинули гарячий чай, записку, а також ліхтарика, аби той зміг розібрати послання. Згодом, попри близькість ворожих позицій, нашого воїна спромоглися евакуювати. Паралельно окупанти систематично отримують свою порцію української люті.

Окупант продовжує біснуватися на Донеччині. Минулої доби армія рф здійснила десятки обстрілів наших позицій, також гатили по цивільних. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили кілька атак.

А днями дали ворогові добрячого прочухана. Це - кадри роти ударних бпла "Ахіллес". Дрони вдало знищують техніку та живу силу противника. Це вже відео 42-ої окремої механізованої з - під Бахмута. На них - останні хвилини з життя російських десантників. Лічені миті - і бойові машини з особовим складом ворога перетворюються на попіл.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточення. Окупанти сунуть, і не зважають на власні втрати. Це відео 47-ї окремої механізованої бригади. Наші воїни вибивають противника з однієї із зайнятих ним позицій.

Лісосмуги довкола зрешечені знаряддям війни. Здається, тут немає жодного сантиметра землі, якого б не випалили ворожі снаряди. Саме місто теж нещадно рівняють із землею. Щоденно з боку окупантів туди летять авіабомби та ракети.

Денис Христов, волонтер:

Продовжується знищення, ви бачите? Там, на підступах до міста зараз ведуться стрілецькі бої. Жутко, капєц. Дай Боже сил хлопцям нашим! Сил Вистояти! Наваляти люлєй під***сам.

Від ворожих обстрілів оговтуються й мешканці Мирнограду. Напередодні росіяни гатили по місту із еС-300, як наслідок - пошкодили 7 будинків.