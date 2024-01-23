У вівторок, 23 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" вірусолог Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ганна Міроненко розповіла про епідеміологічну ситуацію в країні.

За даними лабораторних досліджень я можу сказати за Київ. Привалює грип, привалює респіраторна інфекція. Знижується кількість хворих на "ковід", от така закономірність. Це по Києву. Щодо перевищення епід порогів, зважаючи на те, що багато населення виїхало, особливо дітей повивозили. То це такий показник, що має турбувати. Минулого сезону не було перевищення епідпорогу в нашій країні, хоча віруси грипу, віруси, що викликають ковід активно циркулювали минулого сезону.

Також вона розповіла про основні симптоми:

Такі сами, тобто це респіраторна хвороба, тяжкість її залежить від стану пацієнта, від наявності хвороб, від віку. Симптоми - це підвищення температури, наявність респіраторних симптомів, біль у горлі, кашель.