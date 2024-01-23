У них - знову побачення. Але, цього разу, у Пхеньяні. путін їде до Північної Кореї. У КНДР заявили, що очікують "найближчого друга" корейського народу вже скоро. Це буде перший візит російського президента в КНДР за останні 20 років.

Нагадаю, лідери країн активізували контакти. Кім Чен Ин відвідав росію у вересні минулого року. Відтоді, на озброєнні російської армії з'явилися корейські ракети та артилерійські снаряди. А про що домовлятимуться цього разу? Та чим небезпечна міцна дружба двох диктаторів? В матеріалі наших журалістів.

У Пхеньяні готуються зустріти "найближчого друга" корейського народу. Так Кім Чен Ин називає володимира путіна. Його візит анонсували на корейському державному телебаченні.

Президент путін ще раз висловив глибоку вдячність за запрошення нашого лідера Кім Чен Ина відвідати Пхеньян у зручний час і висловив готовність найближчим часом прибути до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Це буде уже друга зустріч диктаторів за останніх пів року. У вересні Кім Чен Ин відвідав російський Далекий Схід, зокрема космодром Східний та авіаційний завод. Північно-корейський лідер рідко покидає межі країни. Але, в росії завжди може розраховувати на теплий прийом. У відповідь - щирий на лестощі.

Кім Чен Ин, лідер КНДР:

Ми впевнені, що російська армія та народ здобудуть велику перемогу у справедливій боротьбі за покарання груп зла, які прагнуть до гегемонії, експансії та амбіцій.

У президента країни-агресорки теж останнім часом закордонних поїздок негусто. Але зворотній візит до північнокорейського диктатора - дещо більше, ніж просто знак подяки одного ізгоя іншому - вважають політологи.

Володимир Фесенко, політолог:

Це свідчення близьких союзницьких відносин. Нагадаю, що йдеться про країну, яка перебуває під санкціями не тільки Заходу, а під санкціями ООН. І росія фактично порушує режим санкцій проти Північної Кореї. Тож співпраця з Північною Кореєю є зараз величезною загрозою для системи міжнародної безпеки.

Відколи контакти між Москвою та Пхеньяном активізувалися, а російські делегації за останній рік надто зачастили на Корейський півострів - в російській армії окупантів з'явилося більше артилерійських набоїв, а на мирні українські міста полетіли виготовлені в КНДР ракети.

Напередодні британська розвідка оприлюднила супутникові знімки північнокорейського порту Наджин. На цих кадрах, ймовірно, може бути саме завантаження зброї на підсанкційні російські кораблі.

І це можуть бути лише квіточки. Ягідок з острахом чекають Південна Корея, Японія та США.

Володимир Фесенко, політолог:

Вони задають інше питання - що привезе путін Кім Чен Ину. І сусіди Північної Кореї вони дуже побоюються, що мова може йти про сучасні ракетні технології. Мова може йти про покращення ядерної зброї. Про дані супутникової розвідки, а можливо і про спільні проєкти щодо супутникової розвідки. От в цьому є небезпека.

Під час вересневого візиту Ина, у Кремлі підкреслили: саме космічні та авіа-розробки - предмет великого інтересу для Пхеньяна.

Бо, попри усі міжнародні застереження, КНДР продовжує розширення ядерного арсеналу, випробування нових балістичних ракет з гіперзвуковою боєголовкою та підводних ядерних дронів. 2023-го Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків у бік сусідів.

А риторика її лідера стала більш войовничою. Зокрема він закликав закріпити в Конституції статус Південної Кореї як головного ворога, а також розпустив усі інституції, що відповідали за налагодження зв'язків з Сеулом.

Кім Чен Ин, лідер КНДР:

Врівноважена оцінка особливої обстановки, в якій найбільш ворожа держава, Республіка Корея, існує в наших найближчих сусідах, і ситуації, в якій регіональна нестабільність різко зростає через ескалацію військової напруженості під проводом США, показує, що небезпека початку війни, значно посилилася.

Ситуація на Корейському півострові найнебезпечніша за останні десятиліття - вважають західні аналітики.

Напередодні у Сеулі її обговорили представники США, Японії та ПІвденної Кореї. Вони одностайні - залякування та шантаж Пхеньяна не похитне позицій міжародної спільноти.

Кім Ганн, спецпредставник Південної Кореї з питань миру та безпеки на корейському півострові:

Кім Чен Ин, можливо, робить ставку на свою незаконну військову співпрацю з Москвою. Це лише заведе в глухий кут. Світ ніколи не потуратиме дестабілізаційній поведінці Північної Кореї, яка загрожує міжнародному миру та безпеці.

Та от як втримати КНДР від війни? Політологи кажуть - зупинити агресорів може тільки впевненість, що їм не перемогти. Але чи здатний усамітнений в Пхеньяні диктатор адекватно оцінити свої шанси?

Володимир Фесенко, політолог:

Я вважаю, що на даний момент прямої загрози немає. Скоріше Кім Чен Ин лякає. Демонструє мускули. Але знов таки - от наскільки він врівноважений? Наскільки зараз цей альянс між путіним і Кім Чен Ином він не спрацює, як такий - знаєте, енерджайзер, стимулятор, наркотик - який може підштовхнути північнокорейського диктатора до якихось агресивних дій.

Поки ж розвідки і дипломатичні канали на повну працюють, щоби вгамувати Пхеньян. А сусіди КНДР озброюються та готують населення до можливих кризових сценаріїв.