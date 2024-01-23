Держава продовжує фінансувати програму "Доступні ліки". Торік на Закарпатті виписали майже пів мільйона рецептів. Проте за 7 років дії програми не всі ще можуть нею скористатися. Зокрема у селах. Аптек або немає, або вони не включені у програму. І де ж тоді брати ліки? - Мар'яна Мартин розкаже деталі.

Ужгородка Марія Фіцай вже 13 років хворіє на діабет. Майже 6 років підтримує організм за допомогою інсуліну. Днями довелося змінити препарат. З новим рецептом прийшла до аптеки.

Жінці пощастило. Препарат підпадає під держпрограму реімбурсації лікарських засобів. Тому заплатить тільки 30 відсотків від ціни. В іншому разі каже, препарат їй просто не по кишені.

Марія Фіцай - жителька Ужгорода:

Я телефоную лікарю, і вона мені посилає рецепт і я йду у аптеку. Доводилося раз в місяць 5 тисяч витрачати, ні, я б не змогла 5 тисяч. В мене 3700 пенсія.

Програма "Доступні ліки" в Україні діє вже більше 7 років. Пацієнти із хронічними захворюваннями мають змогу отримати ліки за електронним рецептом безоплатно чи за відсоток від вартості у будь-якій аптеці, яка уклала договір з Національною службою здоров'я.

Вікторія Ковальова - завідувач аптеки в Ужгороді:

Відбувається все безперебійно та ясно, що це велика така підтримка для сьогодення і не тільки для пенсіонерів, а й для людей, які мають хронічні захворювання.

Таких аптек тільки на Закарпатті майже пів сотні. Але переважно вони в містах. В селах - дуже мало. Лише третина рецептів припадає на жителів сільської місцевості.

Наталія Гусак - голова Національної служби здоров'я України:

Цей показник є вищий ніж середньостатистичний в Україні. Досить часто я приїжджаю в села, я бачу красиву амбулаторію, відкриту за держкошти, в якій є аптека, але вона не є учасником. Поруч аптека є за декілька будівель, а його люди їздять 12 км для того, щоб отримати відповідно лікарські засоби.

Одна з головних причин такого низького рівня виконання програми - відсутність ліцензованих аптек у селах. Тому більшість жителів купує медикаменти за власні кошти.

Наталія Гусак - голова Національної служби здоров'я України:

Все, що необхідно знати людині, якщо сімейний лікар бачить, що цій людині потрідно призначити ці ліки і виписує електронний рецепт, вона йде до найближчої аптеки яка є учасником програми і отримує ці ліки.

Голова НСЗУ на зустрічі із представниками різних ОТГ області шукали варіанти вирішення проблеми. Адже попри війну, програма фінансується безперебійно. А перелік безкоштовних ліків - розширюється.

Мирослав Білецький - заступник голови Закарпатської ОВА:

З початку реалізації цієї програми, це майже 2 млн рецептів було виписано. І загальна сума цих рецептів майже 360 млн. Ми розуміємо наскільки це суттєво. Для нас зараз основна проблема - це доступність програми у гірських місцевостях, відкриття аптек у цих місцевостях.

Наразі працюватимуть над залученням до програми діючих аптек у селах. Крім того, пропрацьовують варіант запуску мобільних аптек. Нагадаємо, у програмі "Доступних ліків" мають право отримати медикаменти пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом та іншими.