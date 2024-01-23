У вівторок, 23 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, з якою ціллю МІГи-31 вирушають до Чорного моря на патрулювання.

Не можна виключати й психологічний тиск, у будь-якому випадку ворог, очевидно розуміючи, що має перевагу в повітрі, час від часу її демонструє. Це також елемент гібридної війни, вплив на противника певним чином. Крім того, це завжди збір інформації й викриття обстановки. А враховуючи деякі неприємності, які сталися в них з літаком-розвідником, вони все ж таки потребують додаткового збору інформації.

Вона також повідомила, який загальний залп ракет рф у Чорному морі.