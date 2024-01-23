Від пострілу до вибуху 6-10 секунд: Прокудін про оперативну ситуацію на Херсонщині [ Редагувати ]
У вівторок, 23 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін розповів про оперативну ситуацію на Херсонщині та ліквідацію наслідків обстрілів.
Протягом минулої доби окупаційна армія 91 вдарила по Херсонщині. Загалом випустила майже 450 снарядів, гатили по житловим кварталам населених пунктів області.
"У Бериславі вони вбили 69-річного місцевого мешканця. Він просто їхав на скутері по вулиці, коли на нього скинули вибуховий предмет", - додав він.
Під обстрілом був і Херсон. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримав 43-річний херсонець. Йому надали допомогу. До лікарні звернувся ще один житель, який потрапив під обстріл.
"Щодо цієї тривоги, у нас в області постійно тривога, хоч карта не червона. Але постійно прилітає, від моменту пострілу до вибуху 6-10 секунд, навіть коли люди на зупинках - знаходяться і мобільних укриттях і менше перебуваюсь на вулиці", - сказав Прокудін.
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