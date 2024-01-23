У Європі - дефіцит вояків. Особливо фіксують це у британських Збройних силах. Сукупна кількість особового складу армії, флоту, повітряних сил та резерву - 185 тисяч людей. Це на 7 з половиною тисяч менше, аніж торік. Ситуація критично загрозлива, попереджають аналітики. Не набагато краща - і в німецьких збройних силах. У чому проблема з військами двох політичних важковаговиків - розбиралися Світлана Чернецька у Лондоні і Тетяна Логунова - в Берліні.

Британські Збройні сили зараз найменші за останні сто років. Менше вояків було лише до Наполеонівських війн у 1815-му. Найгірша ситуація у армії. Там за рік втратили 2 тисячі натренованих вояків. І негативна тенденція триває. За словами фахівців, насамперед - через зарплати. Висококваліфікованим армійським спеціалістам дуже легко знайти роботу в приватному секторі, подекуди із вдвічі більшою оплатою праці. На кожного нового рекрута в Збройних силах припадає троє людей, які звільняються.

Марк Франсуа, заступник міністра оборони з питань Збройних сил Великої Британії 2013-2015рр:

Це гірша ситуація, аніж на перший погляд. Бо багато з тих людей, яких ми втрачаємо - висококваліфіковані, пішли роки, щоби їх натренувати, а навіть для найбільш обдарованих та жадібних до знань рекрутів потрібні роки, щоби сягнути такого ж рівня. Це наче організм втрачає кров. І якщо так триватиме і далі, то за кілька років настане операційний провал, ми не зможемо використовувати наші потужності, бо не буде кому ними керувати. Це найбільший виклик, який стоїть перед Міноборони.

Не допомагають і застарілі вимоги до нових рекрутів. Приміром, в Збройних силах заборонені бороди і татуювання на видимих частинах тіла. Службові відрядження тривають по пів року, а на кораблях - ще й без мобільного зв'язку та Інтернету. Для молоді, яка виросла в соцмережах - це надто суворі умови. Якщо так триватиме й далі, то за два роки боєздатна армія в Британії налічуватиме менше 70 тисяч вояків.

Тоді як в 2008-му було понад 100 тисяч. Тоді Лондон міг дозволити собі паралельні операції в Іраку та Афганістані. Нині таке було б неможливо. Втім, в міноборони наполягають, що хоча проблеми з набором новобранців існують, Британія все ще залишається потужною військовою силою. І продемонструє це на найбільших, з часів Холодної війни, навчаннях НАТО. Лондон забезпечить майже чверть особового складу для тренувань, в яких відпрацьовуватимуть відсіч російському війську - 20 тисяч вояків. Також нададуть 8 бойових кораблів та підводних човнів, авіаносну ударну групу, штурмовики F-35, гелікоптери і танки.

Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії:

Чому ми відправляємо так багато людей і техніки на навчання? Просто ця країна розуміє, мабуть, більше за інші, що якщо ми дозволимо деспотичним лідерам, як путін, робити, що йому хочеться, вторгнутися в демократію, то ми знаємо, чим це закінчиться.

Загалом у цих масштабних навчаннях візьмуть участь усі члени НАТО - це 31 країна плюс Швеція. Німеччина, зокрема, збирається відправити 10 тисяч вояків. Там, як і в Британії, кризова ситуація в збройних силах. Більше розповість моя колега - Тетяна Логунова з Берліна.

Кадровий голод - це проблема не лише британської, але й німецької армії. Бо до неї - теж не йдуть. Призов у країні скасували ще тринадцять років тому. І відтоді Бундесвер постійно скаржився, що програє іншим роботодавцям на ринку праці. Утім, політики почули ці скарги тільки після початку великої війни між росією та Україною. Коли Німеччина серйозно взялася за свою боєздатність і почала готуватися до потенційного нападу. Про його ймовірність прямо попереджає міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Війна повернулася в Європу. Німеччина та її союзники повинні серйозно поставитися до нової загрозливої ситуації. Для Бундесверу, а також для нашого суспільства це означає: ми повинні бути готовими до війни. Я знаю, що це звучить жорстко. Я знаю, що це звучить незвично і лякає багатьох людей. Але я говорю ці слова, добре все зваживши. Суверенна країна повинна бути в змозі захистити себе від зовнішніх ворогів у надзвичайних ситуаціях. Самостійно або, в ідеалі, в альянсі з союзниками.

Наразі у лавах німецької армії служать 180 тисяч чоловіків та жінок. Для забезпечення обороноздатності треба, щоб їх було щонайменше 203 тисячі. Але де знайти охочих? Час від часу у політичному Берліні лунають заклики повернути призов. Або хоча б змінити умови набору в армію. Міністр оборони Борис Пісторіус, наприклад, запропонував посилити Бундесвер бійцями без німецького паспорта. Тобто, іноземцями.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини в інтерв'ю виданню Tagesspiegel:

Ми не станемо першими Збройними силами в Європі, які таке практикують. У нас є люди, які живуть у Німеччині вже в другому чи третьому поколінні, але ще не мають німецького громадянства.

Ідею Пісторіуса вже підтримали як провладні, так і опозиційні партії. І запропонували визначити критерії. На кшталт, громадяни яких країн зможуть претендувати на контракт з Бундесвером? І чи повинні новобранці досконало володіти німецькою мовою?