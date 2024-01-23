Люди під завалами: у Харкові внаслідок обстрілу обвалився дім (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 23 січня, внаслідок російського обстрілу у Харкові сталася трагедія. Перший під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку повністю обвалився, залишивши людей під завалами.
Відео з місця подій показав Володимир Тимошко, начальник поліції у Харківській області.
Рятувальні служби негайно реагують і здійснюють рятувальні операції на місці події. Бажаємо сили та витримки всім, хто втратив рідних та близьких внаслідок цієї трагедії.
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