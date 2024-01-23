У вівторок, 23 січня, внаслідок атаки ворога рятівники проводять евакуацію мешканців одного з будинків у Святошинському районі Києва. У квартирі виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

"У житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з будинку", - написав він.

Також він розповів про кількість постраждалих внаслідок ударів.

Внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива!

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