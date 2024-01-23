З того світу повернув понад сотню побратимів: історія бійця з позивним "Ребус" [ Редагувати ]
Він мріяв стати юристом. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, у свої 23, добровільно пішов воювати. Військовий з позивним "Резус" буквально з того світу повернув понад сотню побратимів, з останніх сил боровся за життя кожного. З мотивованим і загартованим медиком познайомилася Ольга Лучек.
Він давно просто так не прогулювався містом, не звик до тиші, а в телефоні зберігає лише світлини загиблих побратимів. Йому - 25. З військовим на псевдо "Резус" ми знайомились на вулицях Чернівців. Нині він у відпустці. Сам хлопець з Харкова, з Північної Салтівки. І всю підлість ворога побачив ще в перші дні війни.
"Резус", прикордонник:
Для харків'ян це місто дуже особливе, ми дуже любимо і пишаємося своїм містом, для нас звісно боляче дивитися до сьогоднішнього дня як руйнують росіяни наше місто.
Тому без вагань хлопець став на захист рідного міста і своєї країни.
"Резус", прикордонник:
26 лютого я опинився в добровольчому формуванні разом зі своїми друзями і до кінця червня ми боронили Харківщину.
А далі дорога на пекельний Бахмутський напрямок. Спершу санітар, згодом - начальник групи медевакуації. З ось цим рюкзаком хлопець ніколи не розлучався. Він той, хто виривав побратимів з рук смерті, рятував буквально "з того світу". Ризикував і власним життям, адже кожна евакуація з лінії вогню - вкрай небезпечна.
"Резус", прикордонник:
Важкими були дні, коли ми починали працювати десь о 3-4 ранку і закінчували працювати десь о 7-8 вечора. Це були найважкіші дні. Є декілька чинників, які на це впливали, артилерійські обстріли і погодні умови. Якщо все ідеально, це могло походити за 20 хвилин часу, а якщо це не ідеально, то півтора доби ми могли евакуювати поранених. Тобто наша група чергувала неподалік позиції, виїжджали ми на точку евакуації, забрали пораненого і стабілізували його і далі направляли в стабілізаційний пункт або до госпіталя, або передавали нашим суміжним підрозділам.
На рахунку воїна - більше сотні врятованих життів. Каже, головне завдання перед ним - довезти пораненого бійця живим. "Резус" радів, коли вдавалося врятувати тяжкопоранених, коли його допомога повертала хлопців до життя. Проте так було не завжди.
"Резус", прикордонник:
Звісно у нас були і загиблі побратими, на жаль, все це відбувалося через щільність артилерійських обстрілів і в деяких моментах ми не могли під'їхати через це втрачали своїх хлопців.
Нуль емоцій та швидка реакція! Воїн каже, запорука успішного лікування - правильно надана допомога у перші хвилини після поранення. Сама ж фронтова евакуація - дія багатоетапна і важка. Адже цих рятівників безперервно супроводжують звуки стрільби та вибухів. Втім медики не мають права на страх - у питаннях збереження життя пораненого важлива кожна хвилина.
"Резус", прикордонник:
Це дуже важко фізично, тому що ми виїжджаємо на виїзди у повній екіпіровці, ми завантажуємо поранених, це не завжди є комфортні автомобілі, це прості пікапи, броньовані або не броньовані, важко також і морально, тому що людина, яку ти забираєш вона важкопоранена і стабілізуючи її ти можеш її втратити в самій машині.
За чашкою кави під кінець розмови "Резус" зізнається, його дитинство минуло на Донеччині, і бачити нині там суцільну розруху - надзвичайно боляче. А ще хлопець мріє побувати у Горлівці, куди часто приїжджав до бабусі. Місто окуповане з дві тисячі чотирнАдцятого року, проте хлопець вірить: воно повернеться під контроль України!
"Резус", прикордонник:
Більшість моїх родичів саме з Донбасу, звичайно, я відчуваю таку втрату на жаль, втрату своїх спогадів там, де я знаходився в дитинстві. Я думаю все буде деокуповане, якщо ми знову всі об'єднаємося, разом задамо жару ворогові.
по темі
З фронту, а саме з Курдюмівки, повернулися чернівецькі прикордонники. Серед них - і Роман Нечай на псевдо "Мольфар". Старший бойової групи розповів подробиці боротьби на східному фронті Ользі Лучек.
Росіяни не полишають атак дронами, за раз вони випускають від пʼяти до шести одиниць
Наступна історія - про Олексія Притулу з Одеси. Він без вагань пішов захищати країну в перші дні повномасштабного російського вторгнення
У ДБР заявляють: чоловік, якого минулого тижня оголосили у розшук, мав намір незаконно перетнути державний кордон і сховатися в одній із європейських країн. Втім уже ввечері його доправили до Печерського райсуду Києва.
Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Загалом, за минулу добу, там 17 спробу штурму. Атакують росіяни і в районі Мар'їнки. Там понад 20 атак.