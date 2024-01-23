Він мріяв стати юристом. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, у свої 23, добровільно пішов воювати. Військовий з позивним "Резус" буквально з того світу повернув понад сотню побратимів, з останніх сил боровся за життя кожного. З мотивованим і загартованим медиком познайомилася Ольга Лучек.

Він давно просто так не прогулювався містом, не звик до тиші, а в телефоні зберігає лише світлини загиблих побратимів. Йому - 25. З військовим на псевдо "Резус" ми знайомились на вулицях Чернівців. Нині він у відпустці. Сам хлопець з Харкова, з Північної Салтівки. І всю підлість ворога побачив ще в перші дні війни.

"Резус", прикордонник:

Для харків'ян це місто дуже особливе, ми дуже любимо і пишаємося своїм містом, для нас звісно боляче дивитися до сьогоднішнього дня як руйнують росіяни наше місто.

Тому без вагань хлопець став на захист рідного міста і своєї країни.

"Резус", прикордонник:

26 лютого я опинився в добровольчому формуванні разом зі своїми друзями і до кінця червня ми боронили Харківщину.

А далі дорога на пекельний Бахмутський напрямок. Спершу санітар, згодом - начальник групи медевакуації. З ось цим рюкзаком хлопець ніколи не розлучався. Він той, хто виривав побратимів з рук смерті, рятував буквально "з того світу". Ризикував і власним життям, адже кожна евакуація з лінії вогню - вкрай небезпечна.

"Резус", прикордонник:

Важкими були дні, коли ми починали працювати десь о 3-4 ранку і закінчували працювати десь о 7-8 вечора. Це були найважкіші дні. Є декілька чинників, які на це впливали, артилерійські обстріли і погодні умови. Якщо все ідеально, це могло походити за 20 хвилин часу, а якщо це не ідеально, то півтора доби ми могли евакуювати поранених. Тобто наша група чергувала неподалік позиції, виїжджали ми на точку евакуації, забрали пораненого і стабілізували його і далі направляли в стабілізаційний пункт або до госпіталя, або передавали нашим суміжним підрозділам.

На рахунку воїна - більше сотні врятованих життів. Каже, головне завдання перед ним - довезти пораненого бійця живим. "Резус" радів, коли вдавалося врятувати тяжкопоранених, коли його допомога повертала хлопців до життя. Проте так було не завжди.

"Резус", прикордонник:

Звісно у нас були і загиблі побратими, на жаль, все це відбувалося через щільність артилерійських обстрілів і в деяких моментах ми не могли під'їхати через це втрачали своїх хлопців.

Нуль емоцій та швидка реакція! Воїн каже, запорука успішного лікування - правильно надана допомога у перші хвилини після поранення. Сама ж фронтова евакуація - дія багатоетапна і важка. Адже цих рятівників безперервно супроводжують звуки стрільби та вибухів. Втім медики не мають права на страх - у питаннях збереження життя пораненого важлива кожна хвилина.

"Резус", прикордонник:

Це дуже важко фізично, тому що ми виїжджаємо на виїзди у повній екіпіровці, ми завантажуємо поранених, це не завжди є комфортні автомобілі, це прості пікапи, броньовані або не броньовані, важко також і морально, тому що людина, яку ти забираєш вона важкопоранена і стабілізуючи її ти можеш її втратити в самій машині.

За чашкою кави під кінець розмови "Резус" зізнається, його дитинство минуло на Донеччині, і бачити нині там суцільну розруху - надзвичайно боляче. А ще хлопець мріє побувати у Горлівці, куди часто приїжджав до бабусі. Місто окуповане з дві тисячі чотирнАдцятого року, проте хлопець вірить: воно повернеться під контроль України!

"Резус", прикордонник: