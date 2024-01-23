У вівторок, 23 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки ранкового удару рф по Харкову.

Були дуже потужні вибухи, було обвалення одного під'їзду 5-поверхового дому. Зараз працюють рятівники ДСНС. На жаль, на теперішній час ми маємо 3 загиблих та 28 поранених людей, їх госпіталізовано. Зараз працюємо над локалізацією наслідків, які накоїв російський агресор.

Також він розповів, чи відомо, скільки людей можуть перебувати під завалами:

На теперішню годину немає таких даних, працюють працівник ДСНС, був серйозний обвал, тому зараз його розбирають, але робота ускладнюється тим, що поки що не можемо відключити газопостачання, є полум'я, складно працювати.

Крім того, Терехов розповів, куди влучили окупанти:

Ми вже приступили до відновлення, знеструмлено деякі частини Харкова, це електропостачання, теплопостачання, водопостачання. Всі комунальні підприємства працюють, щоб якнайвище локалізувати наслідки та під'єднати всі системи.

Він також зазначив, що стосовно інформації дітей серед поранених чи загиблих наразі немає.