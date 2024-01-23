Роману Гринкевичу, якого напередодні вранці затримали в Одесі, обрали запобіжний захід. У ДБР заявляють: чоловік, якого минулого тижня оголосили у розшук, мав намір незаконно перетнути державний кордон і сховатися в одній із європейських країн. Втім уже ввечері його доправили до Печерського райсуду Києва. Там працювала і наша знімальна група.

На годиннику 19:30. До зали суду заводять Романа Гринкевича - він п'ятий фігурант у справі про оборудки із закупівлями одягу для ЗСУ. Підозрюваний ховає обличчя від камер, з журналістами - небагатослівний.

Адвокат просить випустити Гринкевича зі скляної кабіни і дозволити сидіти у залі суду. Суддя не заперечує.

Підозрюваний помітно веселішає. Посмішка не сходить з його обличчя, навіть коли прокурор - зачитує обвинувачення. Його підозрюють у змові з батьком, раніше затриманим Ігорем Гринкевичем, та ще 3-ма фігурантами - у схемі збагачення на поставках неякісного одягу для Міноборони.

Ярослав Гаврищук, прокурор Генеральної прокуратури України:

По 17 договорам безпосередньо була проведена оплата Міністерством оборони України, тому саме така сума, а саме 934 млн 13 447 гривень в підозрі інкримінується безпосередньо Гринкевичу Роману. Таким чином Гринкевич Роман підозрюється у вчиненні кримінального злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайством), вчинених в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах злочинною організацією.

Адвокат підозрюваного заявляє: всі обвинувачення - надумані!

Андрій Гуджал, адвокат підозрюваного:

Ніхто по тих товарах, які були прийняті, вони приймалися за відповідними показниками, ніхто не пред'являв, що вони не відповідають якимось якостям. Більше того, мій клієнт - він не виготовляв сам відповідні товари. Товари, ця продукція, замовлялася у Турції, на відповідний товар є відповідні сертифікати якості.

Щоб підозрюваний не втік, не намагався вплинути на свідків чи знищити докази - прокурори просять застосувати до Гринкевича-молодшого той самий запобіжний захід, що і для інших фігурантів справи.

Андрій Похил, прокурор Генеральної прокуратури України:

Прошу застосувати до підозрюваного Гринкевича Романа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з подальшим утриманням його у київському СІЗО на 60 днів. Визначити заставу у розмірі 165 тисяч прожиткових мінімумів, що становить 500 млн 1528 гривень.

Суддя йде до нарадчої кімнати. Тим часом Роман Гринкевич - стає більш привітним до журналістів. Розповідає свою версію подій. Мовляв, від слідства не тікав, про те, що він оголошений у розшук - не знав.

Роман Гринкевич, підозрюваний:

Я перебував в Одесі по власних робочих питаннях, я збирався вернутися до Києва. Ніяких кордонів я не збирався перетинати, наголошую ще раз. Тим паче як я можу перетнути кордон, коли я знаходжусь у розшуку. Зв'язку зі мною не було, тому що впродовж останніх 2 тижнів обшуки проводились у моєму помешканні більше 2 разів, було вилучено більше 4 телефонів, також телефону були вилучені у членів моєї родини.

Суд вирішив взяти Романа Гринкевича під варту з можливістю внесення застави - понад півмільярда гривень. Адвокат підозрюваного заявив: таке рішення оскаржуватиме.